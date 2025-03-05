Valute / CIFRW
CIFRW: Cipher Mining Inc - Warrant
4.7100 USD 0.3557 (8.17%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CIFRW ha avuto una variazione del 8.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.3501 e ad un massimo di 4.9800.
Segui le dinamiche di Cipher Mining Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
4.3501 4.9800
Intervallo Annuale
0.1637 4.9800
- Chiusura Precedente
- 4.3543
- Apertura
- 4.3540
- Bid
- 4.7100
- Ask
- 4.7130
- Minimo
- 4.3501
- Massimo
- 4.9800
- Volume
- 241
- Variazione giornaliera
- 8.17%
- Variazione Mensile
- 164.61%
- Variazione Semestrale
- 1092.41%
- Variazione Annuale
- 340.15%
20 settembre, sabato