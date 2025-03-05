QuotazioniSezioni
CIFRW: Cipher Mining Inc - Warrant

4.7100 USD 0.3557 (8.17%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CIFRW ha avuto una variazione del 8.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.3501 e ad un massimo di 4.9800.

Segui le dinamiche di Cipher Mining Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.3501 4.9800
Intervallo Annuale
0.1637 4.9800
Chiusura Precedente
4.3543
Apertura
4.3540
Bid
4.7100
Ask
4.7130
Minimo
4.3501
Massimo
4.9800
Volume
241
Variazione giornaliera
8.17%
Variazione Mensile
164.61%
Variazione Semestrale
1092.41%
Variazione Annuale
340.15%
20 settembre, sabato