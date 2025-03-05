货币 / CIFRW
CIFRW: Cipher Mining Inc - Warrant
4.2500 USD 0.1600 (3.91%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CIFRW汇率已更改3.91%。当日，交易品种以低点3.7110和高点4.2600进行交易。
关注Cipher Mining Inc - Warrant动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIFRW新闻
- Cipher Mining Inc. (CIFR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Canaan: Again At An Attractive Valuation With Bitcoin Self-Mining (NASDAQ:CAN)
- Tracking Lone Pine Capital Portfolio - Q4 2024 Update
- Undercovered ETFs: Managed Futures, India, Europe, Value +
- CoinShares Bitcoin Miners ETF May Benefit From Tailwinds But Underperform (WGMI)
日范围
3.7110 4.2600
年范围
0.1637 4.3900
- 前一天收盘价
- 4.0900
- 开盘价
- 3.9450
- 卖价
- 4.2500
- 买价
- 4.2530
- 最低价
- 3.7110
- 最高价
- 4.2600
- 交易量
- 232
- 日变化
- 3.91%
- 月变化
- 138.76%
- 6个月变化
- 975.95%
- 年变化
- 297.16%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值