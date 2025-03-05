Divisas / CIFRW
CIFRW: Cipher Mining Inc - Warrant
4.7500 USD 0.6600 (16.14%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CIFRW de hoy ha cambiado un 16.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.7110, mientras que el máximo ha alcanzado 4.8150.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cipher Mining Inc - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
3.7110 4.8150
Rango anual
0.1637 4.8150
- Cierres anteriores
- 4.0900
- Open
- 3.9450
- Bid
- 4.7500
- Ask
- 4.7530
- Low
- 3.7110
- High
- 4.8150
- Volumen
- 533
- Cambio diario
- 16.14%
- Cambio mensual
- 166.85%
- Cambio a 6 meses
- 1102.53%
- Cambio anual
- 343.88%
