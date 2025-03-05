Moedas / CIFRW
CIFRW: Cipher Mining Inc - Warrant
4.4050 USD 0.3450 (7.26%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CIFRW para hoje mudou para -7.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.1600 e o mais alto foi 4.7400.
Veja a dinâmica do par de moedas Cipher Mining Inc - Warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
4.1600 4.7400
Faixa anual
0.1637 4.8150
- Fechamento anterior
- 4.7500
- Open
- 4.7400
- Bid
- 4.4050
- Ask
- 4.4080
- Low
- 4.1600
- High
- 4.7400
- Volume
- 470
- Mudança diária
- -7.26%
- Mudança mensal
- 147.47%
- Mudança de 6 meses
- 1015.19%
- Mudança anual
- 311.64%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh