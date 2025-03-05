Devises / CIFRW
CIFRW: Cipher Mining Inc - Warrant
4.7100 USD 0.3557 (8.17%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CIFRW a changé de 8.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.3501 et à un maximum de 4.9800.
Suivez la dynamique Cipher Mining Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CIFRW Nouvelles
Range quotidien
4.3501 4.9800
Range Annuel
0.1637 4.9800
- Clôture Précédente
- 4.3543
- Ouverture
- 4.3540
- Bid
- 4.7100
- Ask
- 4.7130
- Plus Bas
- 4.3501
- Plus Haut
- 4.9800
- Volume
- 241
- Changement quotidien
- 8.17%
- Changement Mensuel
- 164.61%
- Changement à 6 Mois
- 1092.41%
- Changement Annuel
- 340.15%
20 septembre, samedi