CIFRW: Cipher Mining Inc - Warrant

4.7100 USD 0.3557 (8.17%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CIFRW a changé de 8.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.3501 et à un maximum de 4.9800.

Suivez la dynamique Cipher Mining Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
4.3501 4.9800
Range Annuel
0.1637 4.9800
Clôture Précédente
4.3543
Ouverture
4.3540
Bid
4.7100
Ask
4.7130
Plus Bas
4.3501
Plus Haut
4.9800
Volume
241
Changement quotidien
8.17%
Changement Mensuel
164.61%
Changement à 6 Mois
1092.41%
Changement Annuel
340.15%
