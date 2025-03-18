FiyatlarBölümler
CGW
CGW: Invesco S&P Global Water Index ETF

63.80 USD 0.39 (0.62%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CGW fiyatı bugün 0.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 63.21 ve Yüksek fiyatı olarak 63.80 aralığında işlem gördü.

Invesco S&P Global Water Index ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

CGW haberleri

Günlük aralık
63.21 63.80
Yıllık aralık
50.81 65.61
Önceki kapanış
63.41
Açılış
63.56
Satış
63.80
Alış
64.10
Düşük
63.21
Yüksek
63.80
Hacim
158
Günlük değişim
0.62%
Aylık değişim
1.03%
6 aylık değişim
14.73%
Yıllık değişim
4.08%
