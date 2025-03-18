Валюты / CGW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CGW: Invesco S&P Global Water Index ETF
63.35 USD 0.06 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CGW за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.21, а максимальная — 63.56.
Следите за динамикой Invesco S&P Global Water Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CGW
- Should You Invest in the Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW)?
- Should You Invest in the First Trust Water ETF (FIW)?
- CGW ETF: A Ticket To The Global Water Industry (NYSEARCA:CGW)
- Should You Invest in the Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW)?
- PHO ETF: Riding $50Bn Of Subsidies (NASDAQ:PHO)
- FIW ETF: The Best Choice If You're Determined To Own A Water ETF (NYSEARCA:FIW)
- The 1-Minute Market Report June 15, 2025
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- The 1-Minute Market Report - June 8, 2025
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- The 1-Minute Market Report March 30, 2025
- Invesco Health Care Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Global Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Global Focus Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Multi-Asset Income Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Income Allocation Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Real Estate Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Global Real Estate Income Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco SteelPath MLP Income Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Gold & Special Minerals Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund Q4 2024 Commentary
Дневной диапазон
63.21 63.56
Годовой диапазон
50.81 65.61
- Предыдущее закрытие
- 63.41
- Open
- 63.56
- Bid
- 63.35
- Ask
- 63.65
- Low
- 63.21
- High
- 63.56
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 0.32%
- 6-месячное изменение
- 13.92%
- Годовое изменение
- 3.34%
22 сентября, понедельник
13:45
USD