CGW: Invesco S&P Global Water Index ETF

63.35 USD 0.06 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CGW за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.21, а максимальная — 63.56.

Следите за динамикой Invesco S&P Global Water Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости CGW

Дневной диапазон
63.21 63.56
Годовой диапазон
50.81 65.61
Предыдущее закрытие
63.41
Open
63.56
Bid
63.35
Ask
63.65
Low
63.21
High
63.56
Объем
11
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
0.32%
6-месячное изменение
13.92%
Годовое изменение
3.34%
22 сентября, понедельник
13:45
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.