CGW: Invesco S&P Global Water Index ETF

63.35 USD 0.06 (0.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CGW hat sich für heute um -0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.21 bis zu einem Hoch von 63.56 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco S&P Global Water Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
63.21 63.56
Jahresspanne
50.81 65.61
Vorheriger Schlusskurs
63.41
Eröffnung
63.56
Bid
63.35
Ask
63.65
Tief
63.21
Hoch
63.56
Volumen
11
Tagesänderung
-0.09%
Monatsänderung
0.32%
6-Monatsänderung
13.92%
Jahresänderung
3.34%
