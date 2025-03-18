Währungen / CGW
CGW: Invesco S&P Global Water Index ETF
63.35 USD 0.06 (0.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CGW hat sich für heute um -0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.21 bis zu einem Hoch von 63.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco S&P Global Water Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CGW News
Tagesspanne
63.21 63.56
Jahresspanne
50.81 65.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 63.41
- Eröffnung
- 63.56
- Bid
- 63.35
- Ask
- 63.65
- Tief
- 63.21
- Hoch
- 63.56
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- -0.09%
- Monatsänderung
- 0.32%
- 6-Monatsänderung
- 13.92%
- Jahresänderung
- 3.34%