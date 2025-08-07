Dövizler / CENX
CENX: Century Aluminum Company
27.57 USD 0.67 (2.49%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CENX fiyatı bugün 2.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.90 ve Yüksek fiyatı olarak 28.43 aralığında işlem gördü.
Century Aluminum Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CENX haberleri
Günlük aralık
26.90 28.43
Yıllık aralık
13.05 28.43
- Önceki kapanış
- 26.90
- Açılış
- 26.94
- Satış
- 27.57
- Alış
- 27.87
- Düşük
- 26.90
- Yüksek
- 28.43
- Hacim
- 6.161 K
- Günlük değişim
- 2.49%
- Aylık değişim
- 25.32%
- 6 aylık değişim
- 49.76%
- Yıllık değişim
- 68.32%
21 Eylül, Pazar