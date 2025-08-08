Divisas / CENX
CENX: Century Aluminum Company
26.40 USD 0.35 (1.34%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CENX de hoy ha cambiado un 1.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.55, mientras que el máximo ha alcanzado 26.83.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Century Aluminum Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CENX News
- Century Aluminum (CENX) Is Up 18.11% in One Week: What You Should Know
- Earnings Estimates Rising for Century (CENX): Will It Gain?
- Here's Why Momentum in Century (CENX) Should Keep going
- Century (CENX) Moves 6.4% Higher: Will This Strength Last?
- Stock Market Today: Nasdaq Crushes The Dow; Here's Why Warner Bros. Is Spiking (Live Coverage)
- Las acciones de Century Aluminum alcanzan un máximo de 52 semanas a 25,4 dólares
- Is Century Aluminum (CENX) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- Why Fast-paced Mover Century (CENX) Is a Great Choice for Value Investors
- Tariff Impact Exposes Aluminum Market Fragility - Alcoa (NYSE:AA), Century Aluminum (NASDAQ:CENX)
- Otis to Elevate Connectivity on Singapore's Cross Island Line Phase 1
- Century (CENX) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- 4 High-Flying Stocks With Rising Cash Flows to Buy Now
- Is Century Aluminum (CENX) Outperforming Other Industrial Products Stocks This Year?
- Grab These 4 Stocks With Solid Net Profit Margins to Boost Returns
- Best Momentum Stock to Buy for August 19th
- New Strong Buy Stocks for August 19th
- Century Aluminum Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Century Aluminum (CENX) is a Great Choice
- Why Century (CENX) Might be Well Poised for a Surge
- Has Century Aluminum (CENX) Outpaced Other Industrial Products Stocks This Year?
- Recent Price Trend in Century (CENX) is Your Friend, Here's Why
- Century Aluminum Q2 2025 slides: Mixed results, strong Q3 outlook amid tariff boost
Rango diario
25.55 26.83
Rango anual
13.05 26.83
- Cierres anteriores
- 26.05
- Open
- 25.81
- Bid
- 26.40
- Ask
- 26.70
- Low
- 25.55
- High
- 26.83
- Volumen
- 3.599 K
- Cambio diario
- 1.34%
- Cambio mensual
- 20.00%
- Cambio a 6 meses
- 43.40%
- Cambio anual
- 61.17%
