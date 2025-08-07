통화 / CENX
CENX: Century Aluminum Company
27.57 USD 0.67 (2.49%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CENX 환율이 오늘 2.49%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.90이고 고가는 28.43이었습니다.
Century Aluminum Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
26.90 28.43
년간 변동
13.05 28.43
- 이전 종가
- 26.90
- 시가
- 26.94
- Bid
- 27.57
- Ask
- 27.87
- 저가
- 26.90
- 고가
- 28.43
- 볼륨
- 6.161 K
- 일일 변동
- 2.49%
- 월 변동
- 25.32%
- 6개월 변동
- 49.76%
- 년간 변동율
- 68.32%
