Валюты / CENX
CENX: Century Aluminum Company
26.05 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CENX за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.82, а максимальная — 26.54.
Следите за динамикой Century Aluminum Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CENX
- Century Aluminum (CENX) Is Up 18.11% in One Week: What You Should Know
- Earnings Estimates Rising for Century (CENX): Will It Gain?
- Here's Why Momentum in Century (CENX) Should Keep going
- Century (CENX) Moves 6.4% Higher: Will This Strength Last?
- Stock Market Today: Nasdaq Crushes The Dow; Here's Why Warner Bros. Is Spiking (Live Coverage)
- Акции Century Aluminum достигли 52-недельного максимума в $25,4
- Century Aluminum stock hits 52-week high at 25.4 USD
- Is Century Aluminum (CENX) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- Why Fast-paced Mover Century (CENX) Is a Great Choice for Value Investors
- Tariff Impact Exposes Aluminum Market Fragility - Alcoa (NYSE:AA), Century Aluminum (NASDAQ:CENX)
- Otis to Elevate Connectivity on Singapore's Cross Island Line Phase 1
- Century (CENX) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- 4 High-Flying Stocks With Rising Cash Flows to Buy Now
- Is Century Aluminum (CENX) Outperforming Other Industrial Products Stocks This Year?
- Grab These 4 Stocks With Solid Net Profit Margins to Boost Returns
- Best Momentum Stock to Buy for August 19th
- New Strong Buy Stocks for August 19th
- Century Aluminum Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Century Aluminum (CENX) is a Great Choice
- Why Century (CENX) Might be Well Poised for a Surge
- Has Century Aluminum (CENX) Outpaced Other Industrial Products Stocks This Year?
- Recent Price Trend in Century (CENX) is Your Friend, Here's Why
- Century Aluminum Q2 2025 slides: Mixed results, strong Q3 outlook amid tariff boost
- Century Aluminum (CENX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
Дневной диапазон
25.82 26.54
Годовой диапазон
13.05 26.83
- Предыдущее закрытие
- 26.03
- Open
- 26.17
- Bid
- 26.05
- Ask
- 26.35
- Low
- 25.82
- High
- 26.54
- Объем
- 2.769 K
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 18.41%
- 6-месячное изменение
- 41.50%
- Годовое изменение
- 59.04%
