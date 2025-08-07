Devises / CENX
CENX: Century Aluminum Company
27.57 USD 0.67 (2.49%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CENX a changé de 2.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.90 et à un maximum de 28.43.
Suivez la dynamique Century Aluminum Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CENX Nouvelles
Range quotidien
26.90 28.43
Range Annuel
13.05 28.43
- Clôture Précédente
- 26.90
- Ouverture
- 26.94
- Bid
- 27.57
- Ask
- 27.87
- Plus Bas
- 26.90
- Plus Haut
- 28.43
- Volume
- 6.161 K
- Changement quotidien
- 2.49%
- Changement Mensuel
- 25.32%
- Changement à 6 Mois
- 49.76%
- Changement Annuel
- 68.32%
20 septembre, samedi