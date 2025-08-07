Währungen / CENX
CENX: Century Aluminum Company
26.90 USD 0.50 (1.89%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CENX hat sich für heute um 1.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.18 bis zu einem Hoch von 26.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die Century Aluminum Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CENX News
Tagesspanne
26.18 26.94
Jahresspanne
13.05 26.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.40
- Eröffnung
- 26.42
- Bid
- 26.90
- Ask
- 27.20
- Tief
- 26.18
- Hoch
- 26.94
- Volumen
- 2.861 K
- Tagesänderung
- 1.89%
- Monatsänderung
- 22.27%
- 6-Monatsänderung
- 46.12%
- Jahresänderung
- 64.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K