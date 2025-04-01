Dövizler / CANE
CANE: Teucrium Sugar Fund ETV
10.36 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CANE fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.29 ve Yüksek fiyatı olarak 10.37 aralığında işlem gördü.
Teucrium Sugar Fund ETV hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Trump’s push for cane sugar in Coca-Cola puts spotlight on a sensitive market for sweeteners
Günlük aralık
10.29 10.37
Yıllık aralık
10.24 13.38
- Önceki kapanış
- 10.36
- Açılış
- 10.35
- Satış
- 10.36
- Alış
- 10.66
- Düşük
- 10.29
- Yüksek
- 10.37
- Hacim
- 30
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- -4.43%
- 6 aylık değişim
- -16.11%
- Yıllık değişim
- -21.46%
21 Eylül, Pazar