Valute / CANE
CANE: Teucrium Sugar Fund ETV
10.36 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CANE ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.29 e ad un massimo di 10.37.
Segui le dinamiche di Teucrium Sugar Fund ETV. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CANE News
- Oil Holds Decline After Fed Rate Cut
- The Commodities Feed: IEA Expects Record Oil Glut Next Year
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Commodities: Oil Falls As Indian Secondary Tariffs Come Into Effect
- Commodities: Tariff Developments Roil Commodity Markets
- Trump’s push for cane sugar in Coca-Cola puts spotlight on a sensitive market for sweeteners
- Commodities: Oil Shrugs Off Trump's Russia Tariff Threat
- Commodities: OPEC+ Seen Agreeing To Another Large Supply Increase
- Weekly Market Pulse: Extension Day?
- Secondary Tariff Threats Push Oil Higher
Intervallo Giornaliero
10.29 10.37
Intervallo Annuale
10.24 13.38
- Chiusura Precedente
- 10.36
- Apertura
- 10.35
- Bid
- 10.36
- Ask
- 10.66
- Minimo
- 10.29
- Massimo
- 10.37
- Volume
- 30
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -4.43%
- Variazione Semestrale
- -16.11%
- Variazione Annuale
- -21.46%
21 settembre, domenica