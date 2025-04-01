Moedas / CANE
CANE: Teucrium Sugar Fund ETV
10.36 USD 0.08 (0.77%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CANE para hoje mudou para -0.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.24 e o mais alto foi 10.37.
Veja a dinâmica do par de moedas Teucrium Sugar Fund ETV. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CANE Notícias
- Oil Holds Decline After Fed Rate Cut
- The Commodities Feed: IEA Expects Record Oil Glut Next Year
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Commodities: Oil Falls As Indian Secondary Tariffs Come Into Effect
- Commodities: Tariff Developments Roil Commodity Markets
- Trump’s push for cane sugar in Coca-Cola puts spotlight on a sensitive market for sweeteners
- Commodities: Oil Shrugs Off Trump's Russia Tariff Threat
- Commodities: OPEC+ Seen Agreeing To Another Large Supply Increase
- Weekly Market Pulse: Extension Day?
- Secondary Tariff Threats Push Oil Higher
Faixa diária
10.24 10.37
Faixa anual
10.24 13.38
- Fechamento anterior
- 10.44
- Open
- 10.31
- Bid
- 10.36
- Ask
- 10.66
- Low
- 10.24
- High
- 10.37
- Volume
- 122
- Mudança diária
- -0.77%
- Mudança mensal
- -4.43%
- Mudança de 6 meses
- -16.11%
- Mudança anual
- -21.46%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh