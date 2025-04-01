КотировкиРазделы
Валюты / CANE
CANE: Teucrium Sugar Fund ETV

10.62 USD 0.08 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CANE за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.62, а максимальная — 10.68.

Следите за динамикой Teucrium Sugar Fund ETV. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
10.62 10.68
Годовой диапазон
10.37 13.38
Предыдущее закрытие
10.70
Open
10.66
Bid
10.62
Ask
10.92
Low
10.62
High
10.68
Объем
45
Дневное изменение
-0.75%
Месячное изменение
-2.03%
6-месячное изменение
-14.01%
Годовое изменение
-19.48%
