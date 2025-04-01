Валюты / CANE
CANE: Teucrium Sugar Fund ETV
10.62 USD 0.08 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CANE за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.62, а максимальная — 10.68.
Следите за динамикой Teucrium Sugar Fund ETV. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CANE
- The Commodities Feed: IEA Expects Record Oil Glut Next Year
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Commodities: Oil Falls As Indian Secondary Tariffs Come Into Effect
- Commodities: Tariff Developments Roil Commodity Markets
- Trump’s push for cane sugar in Coca-Cola puts spotlight on a sensitive market for sweeteners
- Commodities: Oil Shrugs Off Trump's Russia Tariff Threat
- Commodities: OPEC+ Seen Agreeing To Another Large Supply Increase
- Weekly Market Pulse: Extension Day?
- Secondary Tariff Threats Push Oil Higher
Дневной диапазон
10.62 10.68
Годовой диапазон
10.37 13.38
- Предыдущее закрытие
- 10.70
- Open
- 10.66
- Bid
- 10.62
- Ask
- 10.92
- Low
- 10.62
- High
- 10.68
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- -0.75%
- Месячное изменение
- -2.03%
- 6-месячное изменение
- -14.01%
- Годовое изменение
- -19.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.