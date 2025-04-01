통화 / CANE
CANE: Teucrium Sugar Fund ETV
10.36 USD 0.00 (0.00%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CANE 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.29이고 고가는 10.37이었습니다.
Teucrium Sugar Fund ETV 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CANE News
- Trump’s push for cane sugar in Coca-Cola puts spotlight on a sensitive market for sweeteners
일일 변동 비율
10.29 10.37
년간 변동
10.24 13.38
- 이전 종가
- 10.36
- 시가
- 10.35
- Bid
- 10.36
- Ask
- 10.66
- 저가
- 10.29
- 고가
- 10.37
- 볼륨
- 30
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- -4.43%
- 6개월 변동
- -16.11%
- 년간 변동율
- -21.46%
20 9월, 토요일