CANE: Teucrium Sugar Fund ETV
10.36 USD 0.08 (0.77%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CANE hat sich für heute um -0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.24 bis zu einem Hoch von 10.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Teucrium Sugar Fund ETV-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
10.24 10.37
Jahresspanne
10.24 13.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.44
- Eröffnung
- 10.31
- Bid
- 10.36
- Ask
- 10.66
- Tief
- 10.24
- Hoch
- 10.37
- Volumen
- 129
- Tagesänderung
- -0.77%
- Monatsänderung
- -4.43%
- 6-Monatsänderung
- -16.11%
- Jahresänderung
- -21.46%
