通貨 / CANE
CANE: Teucrium Sugar Fund ETV
10.36 USD 0.08 (0.77%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CANEの今日の為替レートは、-0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり10.24の安値と10.37の高値で取引されました。
Teucrium Sugar Fund ETVダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CANE News
- Oil Holds Decline After Fed Rate Cut
- The Commodities Feed: IEA Expects Record Oil Glut Next Year
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Commodities: Oil Falls As Indian Secondary Tariffs Come Into Effect
- Commodities: Tariff Developments Roil Commodity Markets
- Trump’s push for cane sugar in Coca-Cola puts spotlight on a sensitive market for sweeteners
- Commodities: Oil Shrugs Off Trump's Russia Tariff Threat
- Commodities: OPEC+ Seen Agreeing To Another Large Supply Increase
- Weekly Market Pulse: Extension Day?
- Secondary Tariff Threats Push Oil Higher
1日のレンジ
10.24 10.37
1年のレンジ
10.24 13.38
- 以前の終値
- 10.44
- 始値
- 10.31
- 買値
- 10.36
- 買値
- 10.66
- 安値
- 10.24
- 高値
- 10.37
- 出来高
- 129
- 1日の変化
- -0.77%
- 1ヶ月の変化
- -4.43%
- 6ヶ月の変化
- -16.11%
- 1年の変化
- -21.46%
