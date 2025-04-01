Divisas / CANE
CANE: Teucrium Sugar Fund ETV
10.44 USD 0.18 (1.69%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CANE de hoy ha cambiado un -1.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.44, mientras que el máximo ha alcanzado 10.56.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Teucrium Sugar Fund ETV. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CANE News
- The Commodities Feed: IEA Expects Record Oil Glut Next Year
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Commodities: Oil Falls As Indian Secondary Tariffs Come Into Effect
- Commodities: Tariff Developments Roil Commodity Markets
- Trump’s push for cane sugar in Coca-Cola puts spotlight on a sensitive market for sweeteners
- Commodities: Oil Shrugs Off Trump's Russia Tariff Threat
- Commodities: OPEC+ Seen Agreeing To Another Large Supply Increase
- Weekly Market Pulse: Extension Day?
- Secondary Tariff Threats Push Oil Higher
Rango diario
10.44 10.56
Rango anual
10.37 13.38
- Cierres anteriores
- 10.62
- Open
- 10.56
- Bid
- 10.44
- Ask
- 10.74
- Low
- 10.44
- High
- 10.56
- Volumen
- 48
- Cambio diario
- -1.69%
- Cambio mensual
- -3.69%
- Cambio a 6 meses
- -15.47%
- Cambio anual
- -20.85%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B