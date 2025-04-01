Devises / CANE
CANE: Teucrium Sugar Fund ETV
10.36 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CANE a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.29 et à un maximum de 10.37.
Suivez la dynamique Teucrium Sugar Fund ETV. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CANE Nouvelles
Range quotidien
10.29 10.37
Range Annuel
10.24 13.38
- Clôture Précédente
- 10.36
- Ouverture
- 10.35
- Bid
- 10.36
- Ask
- 10.66
- Plus Bas
- 10.29
- Plus Haut
- 10.37
- Volume
- 30
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- -4.43%
- Changement à 6 Mois
- -16.11%
- Changement Annuel
- -21.46%
20 septembre, samedi