CAN: Canaan Inc - American Depositary Shares
0.78 USD 0.04 (4.88%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CAN fiyatı bugün -4.88% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.77 ve Yüksek fiyatı olarak 0.82 aralığında işlem gördü.
Canaan Inc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CAN haberleri
- Benchmark, Canaan hissesi için Al tavsiyesini yineliyor, 2,00 dolar hedef fiyatını koruyor
- Benchmark reiterates Buy rating on Canaan stock, maintains $2.00 price target
- Canaan reports 10% increase in monthly bitcoin mining, holds 1,547 BTC
- Canaan partners with Luxor to offer bitcoin miner financing
- Earnings call transcript: Canaan Inc. Q2 2025 reveals revenue miss, EPS surprise
- Rosenblatt lowers Canaan stock price target to $4 on U.S. tariff impact
- Canaan Inc. (CAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Canaan (CAN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Canaan misses Q2 estimates despite record mining revenue, shares slip nearly 3%
- Canaan earnings missed by $0.98, revenue fell short of estimates
- Canaan mines 89 bitcoins in July amid operational adjustments
- Canaan secures additional order for immersion miners from CleanSpark
- Canaan adopts policy to hold bitcoin as primary reserve asset
- Canaan adopts bitcoin holding policy, reports 1,484 bitcoin reserves
- Investor completes sale of converted Canaan shares in open market
Günlük aralık
0.77 0.82
Yıllık aralık
0.53 3.28
- Önceki kapanış
- 0.82
- Açılış
- 0.82
- Satış
- 0.78
- Alış
- 1.08
- Düşük
- 0.77
- Yüksek
- 0.82
- Hacim
- 14.411 K
- Günlük değişim
- -4.88%
- Aylık değişim
- 6.85%
- 6 aylık değişim
- -12.36%
- Yıllık değişim
- -22.77%
21 Eylül, Pazar