CAN: Canaan Inc - American Depositary Shares

0.82 USD 0.01 (1.23%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CAN hat sich für heute um 1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.81 bis zu einem Hoch von 0.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die Canaan Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
0.81 0.84
Jahresspanne
0.53 3.28
Vorheriger Schlusskurs
0.81
Eröffnung
0.83
Bid
0.82
Ask
1.12
Tief
0.81
Hoch
0.84
Volumen
10.308 K
Tagesänderung
1.23%
Monatsänderung
12.33%
6-Monatsänderung
-7.87%
Jahresänderung
-18.81%
