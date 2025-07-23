Währungen / CAN
CAN: Canaan Inc - American Depositary Shares
0.82 USD 0.01 (1.23%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CAN hat sich für heute um 1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.81 bis zu einem Hoch von 0.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Canaan Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CAN News
- Benchmark bekräftigt Kaufempfehlung für Canaan-Aktie mit Kursziel von 2,00 $
- Benchmark reiterates Buy rating on Canaan stock, maintains $2.00 price target
- Canaan reports 10% increase in monthly bitcoin mining, holds 1,547 BTC
- Canaan partners with Luxor to offer bitcoin miner financing
- Earnings call transcript: Canaan Inc. Q2 2025 reveals revenue miss, EPS surprise
- Rosenblatt lowers Canaan stock price target to $4 on U.S. tariff impact
- Canaan Inc. (CAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Canaan (CAN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Canaan misses Q2 estimates despite record mining revenue, shares slip nearly 3%
- Canaan earnings missed by $0.98, revenue fell short of estimates
- Canaan mines 89 bitcoins in July amid operational adjustments
- Canaan secures additional order for immersion miners from CleanSpark
- Canaan adopts policy to hold bitcoin as primary reserve asset
- Canaan adopts bitcoin holding policy, reports 1,484 bitcoin reserves
- Investor completes sale of converted Canaan shares in open market
Tagesspanne
0.81 0.84
Jahresspanne
0.53 3.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.81
- Eröffnung
- 0.83
- Bid
- 0.82
- Ask
- 1.12
- Tief
- 0.81
- Hoch
- 0.84
- Volumen
- 10.308 K
- Tagesänderung
- 1.23%
- Monatsänderung
- 12.33%
- 6-Monatsänderung
- -7.87%
- Jahresänderung
- -18.81%
