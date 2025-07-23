Divisas / CAN
CAN: Canaan Inc - American Depositary Shares
0.81 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CAN de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.77, mientras que el máximo ha alcanzado 0.82.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Canaan Inc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
0.77 0.82
Rango anual
0.53 3.28
- Cierres anteriores
- 0.81
- Open
- 0.80
- Bid
- 0.81
- Ask
- 1.11
- Low
- 0.77
- High
- 0.82
- Volumen
- 8.651 K
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 10.96%
- Cambio a 6 meses
- -8.99%
- Cambio anual
- -19.80%
