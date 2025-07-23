Moedas / CAN
CAN: Canaan Inc - American Depositary Shares
0.82 USD 0.01 (1.23%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CAN para hoje mudou para 1.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.81 e o mais alto foi 0.83.
Veja a dinâmica do par de moedas Canaan Inc - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CAN Notícias
- Benchmark reitera classificação de Compra para ações da Canaan, mantém preço-alvo de US$ 2,00
- Benchmark reiterates Buy rating on Canaan stock, maintains $2.00 price target
- Canaan reports 10% increase in monthly bitcoin mining, holds 1,547 BTC
- Canaan partners with Luxor to offer bitcoin miner financing
- Earnings call transcript: Canaan Inc. Q2 2025 reveals revenue miss, EPS surprise
- Rosenblatt lowers Canaan stock price target to $4 on U.S. tariff impact
- Canaan Inc. (CAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Canaan (CAN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Canaan misses Q2 estimates despite record mining revenue, shares slip nearly 3%
- Canaan earnings missed by $0.98, revenue fell short of estimates
- Canaan mines 89 bitcoins in July amid operational adjustments
- Riot Platforms, Inc. (RIOT) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Canaan secures additional order for immersion miners from CleanSpark
- Canaan adopts policy to hold bitcoin as primary reserve asset
- Canaan adopts bitcoin holding policy, reports 1,484 bitcoin reserves
- Investor completes sale of converted Canaan shares in open market
Faixa diária
0.81 0.83
Faixa anual
0.53 3.28
- Fechamento anterior
- 0.81
- Open
- 0.83
- Bid
- 0.82
- Ask
- 1.12
- Low
- 0.81
- High
- 0.83
- Volume
- 2.776 K
- Mudança diária
- 1.23%
- Mudança mensal
- 12.33%
- Mudança de 6 meses
- -7.87%
- Mudança anual
- -18.81%
