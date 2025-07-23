Devises / CAN
CAN: Canaan Inc - American Depositary Shares
0.78 USD 0.04 (4.88%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CAN a changé de -4.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.77 et à un maximum de 0.82.
Suivez la dynamique Canaan Inc - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CAN Nouvelles
- Bollore stock falls after flat H1 revenues, industry segment decline
- Benchmark réitère sa recommandation d’achat sur l’action Canaan et maintient son objectif de 2,00€
- Benchmark reiterates Buy rating on Canaan stock, maintains $2.00 price target
- Canaan reports 10% increase in monthly bitcoin mining, holds 1,547 BTC
- Canaan partners with Luxor to offer bitcoin miner financing
- Earnings call transcript: Canaan Inc. Q2 2025 reveals revenue miss, EPS surprise
- Rosenblatt lowers Canaan stock price target to $4 on U.S. tariff impact
- Canaan Inc. (CAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Canaan (CAN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Canaan misses Q2 estimates despite record mining revenue, shares slip nearly 3%
- Canaan earnings missed by $0.98, revenue fell short of estimates
- Crescent Capital BDC (CCAP) Q2 Earnings Match Estimates
- Applied Materials, Deere, and Coach set to report earnings Thursday
- BitFuFu Inc. (FUFU) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- NerdWallet, Inc. (NRDS) Q2 Earnings Meet Estimates
- Canaan mines 89 bitcoins in July amid operational adjustments
- Riot Platforms, Inc. (RIOT) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Canaan secures additional order for immersion miners from CleanSpark
- Canaan adopts policy to hold bitcoin as primary reserve asset
- Canaan adopts bitcoin holding policy, reports 1,484 bitcoin reserves
- FTSE 100 today: AstraZeneca, Barclays earnings lift index, pound weakens to $1.33
- Canal+ shares surge as H1 results align with upgraded guidance
- Investor completes sale of converted Canaan shares in open market
- South African competition tribunal approves Canal+ takeover of MultiChoice
Range quotidien
0.77 0.82
Range Annuel
0.53 3.28
- Clôture Précédente
- 0.82
- Ouverture
- 0.82
- Bid
- 0.78
- Ask
- 1.08
- Plus Bas
- 0.77
- Plus Haut
- 0.82
- Volume
- 14.411 K
- Changement quotidien
- -4.88%
- Changement Mensuel
- 6.85%
- Changement à 6 Mois
- -12.36%
- Changement Annuel
- -22.77%
20 septembre, samedi