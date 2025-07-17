Валюты / CAN
CAN: Canaan Inc - American Depositary Shares
0.81 USD 0.01 (1.22%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CAN за сегодня изменился на -1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.77, а максимальная — 0.82.
Следите за динамикой Canaan Inc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CAN
- Benchmark подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Canaan с целевой ценой $2,00
- Benchmark reiterates Buy rating on Canaan stock, maintains $2.00 price target
- Canaan reports 10% increase in monthly bitcoin mining, holds 1,547 BTC
- Canaan partners with Luxor to offer bitcoin miner financing
- Earnings call transcript: Canaan Inc. Q2 2025 reveals revenue miss, EPS surprise
- Rosenblatt lowers Canaan stock price target to $4 on U.S. tariff impact
- Canaan Inc. (CAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Canaan (CAN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Canaan misses Q2 estimates despite record mining revenue, shares slip nearly 3%
- Canaan earnings missed by $0.98, revenue fell short of estimates
- Canaan mines 89 bitcoins in July amid operational adjustments
- Canaan secures additional order for immersion miners from CleanSpark
- Canaan adopts policy to hold bitcoin as primary reserve asset
- Canaan adopts bitcoin holding policy, reports 1,484 bitcoin reserves
- Investor completes sale of converted Canaan shares in open market
- Canaan to supply Cipher Mining with 6,840 bitcoin miners in Q3 2025
Дневной диапазон
0.77 0.82
Годовой диапазон
0.53 3.28
- Предыдущее закрытие
- 0.82
- Open
- 0.82
- Bid
- 0.81
- Ask
- 1.11
- Low
- 0.77
- High
- 0.82
- Объем
- 10.291 K
- Дневное изменение
- -1.22%
- Месячное изменение
- 10.96%
- 6-месячное изменение
- -8.99%
- Годовое изменение
- -19.80%
