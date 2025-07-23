Valute / CAN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CAN: Canaan Inc - American Depositary Shares
0.78 USD 0.04 (4.88%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CAN ha avuto una variazione del -4.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.77 e ad un massimo di 0.82.
Segui le dinamiche di Canaan Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAN News
- Bollore stock falls after flat H1 revenues, industry segment decline
- Benchmark riconferma il rating Buy sulle azioni Canaan, mantiene il target di prezzo a $2.00
- Benchmark reiterates Buy rating on Canaan stock, maintains $2.00 price target
- Canaan reports 10% increase in monthly bitcoin mining, holds 1,547 BTC
- Canaan partners with Luxor to offer bitcoin miner financing
- Earnings call transcript: Canaan Inc. Q2 2025 reveals revenue miss, EPS surprise
- Rosenblatt lowers Canaan stock price target to $4 on U.S. tariff impact
- Canaan Inc. (CAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Canaan (CAN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Canaan misses Q2 estimates despite record mining revenue, shares slip nearly 3%
- Canaan earnings missed by $0.98, revenue fell short of estimates
- Crescent Capital BDC (CCAP) Q2 Earnings Match Estimates
- Applied Materials, Deere, and Coach set to report earnings Thursday
- BitFuFu Inc. (FUFU) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- NerdWallet, Inc. (NRDS) Q2 Earnings Meet Estimates
- Canaan mines 89 bitcoins in July amid operational adjustments
- Riot Platforms, Inc. (RIOT) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Canaan secures additional order for immersion miners from CleanSpark
- Canaan adopts policy to hold bitcoin as primary reserve asset
- Canaan adopts bitcoin holding policy, reports 1,484 bitcoin reserves
- FTSE 100 today: AstraZeneca, Barclays earnings lift index, pound weakens to $1.33
- Canal+ shares surge as H1 results align with upgraded guidance
- Investor completes sale of converted Canaan shares in open market
- South African competition tribunal approves Canal+ takeover of MultiChoice
Intervallo Giornaliero
0.77 0.82
Intervallo Annuale
0.53 3.28
- Chiusura Precedente
- 0.82
- Apertura
- 0.82
- Bid
- 0.78
- Ask
- 1.08
- Minimo
- 0.77
- Massimo
- 0.82
- Volume
- 14.411 K
- Variazione giornaliera
- -4.88%
- Variazione Mensile
- 6.85%
- Variazione Semestrale
- -12.36%
- Variazione Annuale
- -22.77%
20 settembre, sabato