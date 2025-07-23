QuotazioniSezioni
CAN: Canaan Inc - American Depositary Shares

0.78 USD 0.04 (4.88%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CAN ha avuto una variazione del -4.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.77 e ad un massimo di 0.82.

Segui le dinamiche di Canaan Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

CAN News

Intervallo Giornaliero
0.77 0.82
Intervallo Annuale
0.53 3.28
Chiusura Precedente
0.82
Apertura
0.82
Bid
0.78
Ask
1.08
Minimo
0.77
Massimo
0.82
Volume
14.411 K
Variazione giornaliera
-4.88%
Variazione Mensile
6.85%
Variazione Semestrale
-12.36%
Variazione Annuale
-22.77%
20 settembre, sabato