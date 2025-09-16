Dövizler / BX
BX: Blackstone Inc
187.62 USD 1.05 (0.56%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BX fiyatı bugün -0.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 186.63 ve Yüksek fiyatı olarak 189.32 aralığında işlem gördü.
Blackstone Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BX haberleri
- Blackstone, trajik saldırının ardından Katie Keenan’ı BREIT’in CEO’su olarak atadı
- Blackstone gayrimenkul bölümünde liderlik değişiklikleri açıkladı
- Blackstone, LePatner’ın ölümünün ardından Katie Keenan’ı yeni Breit CEO’su olarak atadı
- Jefferies (JEF) Soars 5.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Keenan, Blackstone Mortgage CEO’su, 89 bin dolarlık hisse sattı
- Wells Fargo, Rithm Capital’in satın alması üzerine Paramount Group hisse senedi notunu yükseltti
- U.S. state visit yields record 150 billion pounds of investment, UK says
- Blackstone ve TPG’nin Hologic’i satın alma ilgisinin yeniden canlanmasıyla hisseler yükseldi
- This $1.6 billion deal is a sign that the worst of the crisis in office real estate is in the past
- Should You Invest in Blackstone Despite Its Premium Valuation?
- Japan's JERA in $1.7B Talks for U.S. Shale Gas Assets
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Blackstone destekli kuruluşlar Warehouse REIT’teki paylarını %85,2’ye yükseltti
- Paramount Group hissesi 7,85 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
Günlük aralık
186.63 189.32
Yıllık aralık
115.66 200.96
- Önceki kapanış
- 188.67
- Açılış
- 188.74
- Satış
- 187.62
- Alış
- 187.92
- Düşük
- 186.63
- Yüksek
- 189.32
- Hacim
- 7.091 K
- Günlük değişim
- -0.56%
- Aylık değişim
- 12.32%
- 6 aylık değişim
- 34.01%
- Yıllık değişim
- 22.55%
21 Eylül, Pazar