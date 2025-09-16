FiyatlarBölümler
BX: Blackstone Inc

187.62 USD 1.05 (0.56%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BX fiyatı bugün -0.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 186.63 ve Yüksek fiyatı olarak 189.32 aralığında işlem gördü.

Blackstone Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
186.63 189.32
Yıllık aralık
115.66 200.96
Önceki kapanış
188.67
Açılış
188.74
Satış
187.62
Alış
187.92
Düşük
186.63
Yüksek
189.32
Hacim
7.091 K
Günlük değişim
-0.56%
Aylık değişim
12.32%
6 aylık değişim
34.01%
Yıllık değişim
22.55%
