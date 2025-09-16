Devises / BX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BX: Blackstone Inc
187.62 USD 1.05 (0.56%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BX a changé de -0.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 186.63 et à un maximum de 189.32.
Suivez la dynamique Blackstone Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BX Nouvelles
- Blackstone nomme Katie Keenan PDG de BREIT après une fusillade tragique
- Blackstone names Katie Keenan as CEO of BREIT after tragic shooting
- Katie Keenan appointed as CEO of Blackstone Real Estate Income Trust
- Blackstone annonce des changements de direction dans sa division immobilière
- Blackstone announces leadership changes in real estate division
- Blackstone nomme Katie Keenan comme nouvelle PDG de Breit après le décès de LePatner
- Blackstone names Katie Keenan as new Breit CEO after LePatner’s death - WSJ
- Jefferies (JEF) Soars 5.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Paramount Group stock rating upgraded by Wells Fargo on Rithm Capital acquisition
- U.S. state visit yields record 150 billion pounds of investment, UK says
- Blackstone and TPG revive interest in buying Hologic, source says
- L’action Hologic s’envole après que Blackstone et TPG auraient relancé leur intérêt pour un rachat
- Hologic stock soars after Blackstone, TPG reportedly revive takeover interest
- This $1.6 billion deal is a sign that the worst of the crisis in office real estate is in the past
- Should You Invest in Blackstone Despite Its Premium Valuation?
- Japan's JERA in $1.7B Talks for U.S. Shale Gas Assets
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Des entités soutenues par Blackstone augmentent leur participation dans Warehouse REIT à 85,2%
- Blackstone-backed entities increase stake in Warehouse REIT to 85.2%
- L’action de Paramount Group atteint un sommet de 52 semaines à 7,85 USD
Range quotidien
186.63 189.32
Range Annuel
115.66 200.96
- Clôture Précédente
- 188.67
- Ouverture
- 188.74
- Bid
- 187.62
- Ask
- 187.92
- Plus Bas
- 186.63
- Plus Haut
- 189.32
- Volume
- 7.091 K
- Changement quotidien
- -0.56%
- Changement Mensuel
- 12.32%
- Changement à 6 Mois
- 34.01%
- Changement Annuel
- 22.55%
20 septembre, samedi