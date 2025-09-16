CotationsSections
BX: Blackstone Inc

187.62 USD 1.05 (0.56%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BX a changé de -0.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 186.63 et à un maximum de 189.32.

Suivez la dynamique Blackstone Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
186.63 189.32
Range Annuel
115.66 200.96
Clôture Précédente
188.67
Ouverture
188.74
Bid
187.62
Ask
187.92
Plus Bas
186.63
Plus Haut
189.32
Volume
7.091 K
Changement quotidien
-0.56%
Changement Mensuel
12.32%
Changement à 6 Mois
34.01%
Changement Annuel
22.55%
20 septembre, samedi