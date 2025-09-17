통화 / BX
BX: Blackstone Inc
187.62 USD 1.05 (0.56%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BX 환율이 오늘 -0.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 186.63이고 고가는 189.32이었습니다.
Blackstone Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BX News
- 블랙스톤, 비극적 총격 사건 후 케이티 키넌 BREIT CEO 임명
- Blackstone names Katie Keenan as CEO of BREIT after tragic shooting
- Katie Keenan appointed as CEO of Blackstone Real Estate Income Trust
- 블랙스톤, 부동산 부문 리더십 교체 발표
- Blackstone announces leadership changes in real estate division
- 블랙스톤, Breit CEO에 케이티 키넌 임명…LePatner 사망 후
- Blackstone names Katie Keenan as new Breit CEO after LePatner’s death - WSJ
- Jefferies (JEF) Soars 5.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- 뉴욕 증시, 3대지수 사상 최고가 지속…반도체 급등에 필라델피아반도체지수 3.60% 상승, 엔비디아와 인텔이 지수를 이끌며 반도체 불장 증명 [이완수의 출근길 글로벌마켓 핫이슈]
- 블랙스톤 모기지 어바섹, 7761달러 상당 주식 매도
- 파라마운트 그룹, Wells Fargo, Rithm Capital 인수 후 투자 등급 상향
- Paramount Group stock rating upgraded by Wells Fargo on Rithm Capital acquisition
- U.S. state visit yields record 150 billion pounds of investment, UK says
- Blackstone and TPG revive interest in buying Hologic, source says
- 홀로직, 블랙스톤·TPG 인수 재개 소식에 급등
- Hologic stock soars after Blackstone, TPG reportedly revive takeover interest
- This $1.6 billion deal is a sign that the worst of the crisis in office real estate is in the past
- Should You Invest in Blackstone Despite Its Premium Valuation?
- Japan's JERA in $1.7B Talks for U.S. Shale Gas Assets
- 리듬 캐피탈, 파라마운트 그룹 16억 달러에 인수
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- 블랙스톤 지원, Warehouse REIT 지분 85.2%로 확대
일일 변동 비율
186.63 189.32
년간 변동
115.66 200.96
- 이전 종가
- 188.67
- 시가
- 188.74
- Bid
- 187.62
- Ask
- 187.92
- 저가
- 186.63
- 고가
- 189.32
- 볼륨
- 7.092 K
- 일일 변동
- -0.56%
- 월 변동
- 12.32%
- 6개월 변동
- 34.01%
- 년간 변동율
- 22.55%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K