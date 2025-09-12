Währungen / BX
BX: Blackstone Inc
188.67 USD 5.00 (2.72%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BX hat sich für heute um 2.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 184.47 bis zu einem Hoch von 190.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Blackstone Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BX News
- Übernahme durch Rithm Capital: Wells Fargo hebt Rating für Paramount Group an
- Paramount Group stock rating upgraded by Wells Fargo on Rithm Capital acquisition
- U.S. state visit yields record 150 billion pounds of investment, UK says
- Blackstone and TPG revive interest in buying Hologic, source says
- Hologic-Aktie springt an: Blackstone und TPG beleben angeblich Übernahmeinteresse
- Hologic stock soars after Blackstone, TPG reportedly revive takeover interest
- This $1.6 billion deal is a sign that the worst of the crisis in office real estate is in the past
- Should You Invest in Blackstone Despite Its Premium Valuation?
- Japan's JERA in $1.7B Talks for U.S. Shale Gas Assets
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Blackstone-Gesellschaften bauen Beteiligung an Warehouse REIT auf 85,2 % aus
- Blackstone-backed entities increase stake in Warehouse REIT to 85.2%
- Top Founder-Led Stocks That Can Be Safer Long-Term Investment Plays
- Blackstone Is A Conundrum (Technical Analysis) (NYSE:BX)
- Blackstone Mortgage Trust: 0,47 US-Dollar Dividende für das dritte Quartal 2025
- Blackstone übernimmt Gaskraftwerk in Pennsylvania für fast 1 Milliarde US-Dollar
- Blackstone to buy Hill Top power plant for about $1 billion
- Blackstone to acquire Pennsylvania power plant for nearly $1 billion
- Exclusive-In Australia, a data centre boom is built on vague water plans
- Blackstone-backed Legence valued at $2.75 billion after shares fall in debut
- Legence-Börsengang: Hohe Nachfrage für Blackstone-Beteiligung – Aktie bei 28 US-Dollar platziert
Tagesspanne
184.47 190.03
Jahresspanne
115.66 200.96
