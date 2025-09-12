KurseKategorien
BX: Blackstone Inc

188.67 USD 5.00 (2.72%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BX hat sich für heute um 2.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 184.47 bis zu einem Hoch von 190.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die Blackstone Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BX News

Tagesspanne
184.47 190.03
Jahresspanne
115.66 200.96
Vorheriger Schlusskurs
183.67
Eröffnung
184.75
Bid
188.67
Ask
188.97
Tief
184.47
Hoch
190.03
Volumen
8.736 K
Tagesänderung
2.72%
Monatsänderung
12.95%
6-Monatsänderung
34.76%
Jahresänderung
23.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K