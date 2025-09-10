货币 / BX
BX: Blackstone Inc
183.68 USD 0.16 (0.09%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BX汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点183.58和高点185.13进行交易。
关注Blackstone Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BX新闻
- Rithm Capital将以16亿美元收购Paramount Group
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- 贝莱德支持的实体增持Warehouse REIT股权至85.2%
- Paramount Group股票达到52周高点7.85美元
- Top Founder-Led Stocks That Can Be Safer Long-Term Investment Plays
- Blackstone Is A Conundrum (Technical Analysis) (NYSE:BX)
- 贝莱德抵押信托宣布2025年第三季度派发$0.47股息
- 黑石集团将以近10亿美元收购宾夕法尼亚州发电厂
- Blackstone to acquire Pennsylvania power plant for nearly $1 billion
- Exclusive-In Australia, a data centre boom is built on vague water plans
- Blackstone-backed Legence valued at $2.75 billion after shares fall in debut
- Blackstone-backed Legence IPO sees strong demand, shares priced at $28 - Bloomberg
- SYF vs. BX: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Here's How Much a $1000 Investment in Blackstone Inc. Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Blackstone-backed Legence raises $728 million in US IPO
- Blackstone Secured Lending Fund stock initiated at Neutral by UBS
- Blackstone’s chief legal officer Finley sells $3.69m in stock
- First Internet Bancorp to sell $869 million loan portfolio to Blackstone
- Convenience store operator RaceTrac to buy sandwich chain Potbelly for $566 million
日范围
183.58 185.13
年范围
115.66 200.96
- 前一天收盘价
- 183.84
- 开盘价
- 184.40
- 卖价
- 183.68
- 买价
- 183.98
- 最低价
- 183.58
- 最高价
- 185.13
- 交易量
- 6.769 K
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 9.96%
- 6个月变化
- 31.20%
- 年变化
- 19.97%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值