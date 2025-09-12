Moedas / BX
BX: Blackstone Inc
183.67 USD 0.01 (0.01%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BX para hoje mudou para -0.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 182.50 e o mais alto foi 187.56.
Veja a dinâmica do par de moedas Blackstone Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
182.50 187.56
Faixa anual
115.66 200.96
- Fechamento anterior
- 183.68
- Open
- 183.95
- Bid
- 183.67
- Ask
- 183.97
- Low
- 182.50
- High
- 187.56
- Volume
- 9.350 K
- Mudança diária
- -0.01%
- Mudança mensal
- 9.96%
- Mudança de 6 meses
- 31.19%
- Mudança anual
- 19.97%
