BX: Blackstone Inc
183.67 USD 0.01 (0.01%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BX de hoy ha cambiado un -0.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 182.50, mientras que el máximo ha alcanzado 187.56.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Blackstone Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BX News
- U.S. state visit yields record 150 billion pounds of investment, UK says
- Blackstone and TPG revive interest in buying Hologic, source says
- Hologic stock soars after Blackstone, TPG reportedly revive takeover interest
- This $1.6 billion deal is a sign that the worst of the crisis in office real estate is in the past
- Should You Invest in Blackstone Despite Its Premium Valuation?
- Japan's JERA in $1.7B Talks for U.S. Shale Gas Assets
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Blackstone-backed entities increase stake in Warehouse REIT to 85.2%
- Top Founder-Led Stocks That Can Be Safer Long-Term Investment Plays
- Blackstone Is A Conundrum (Technical Analysis) (NYSE:BX)
- Blackstone to buy Hill Top power plant for about $1 billion
- Blackstone to acquire Pennsylvania power plant for nearly $1 billion
Rango diario
182.50 187.56
Rango anual
115.66 200.96
- Cierres anteriores
- 183.68
- Open
- 183.95
- Bid
- 183.67
- Ask
- 183.97
- Low
- 182.50
- High
- 187.56
- Volumen
- 7.999 K
- Cambio diario
- -0.01%
- Cambio mensual
- 9.96%
- Cambio a 6 meses
- 31.19%
- Cambio anual
- 19.97%
