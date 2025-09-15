CotizacionesSecciones
BX: Blackstone Inc

183.67 USD 0.01 (0.01%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BX de hoy ha cambiado un -0.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 182.50, mientras que el máximo ha alcanzado 187.56.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Blackstone Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
182.50 187.56
Rango anual
115.66 200.96
Cierres anteriores
183.68
Open
183.95
Bid
183.67
Ask
183.97
Low
182.50
High
187.56
Volumen
7.999 K
Cambio diario
-0.01%
Cambio mensual
9.96%
Cambio a 6 meses
31.19%
Cambio anual
19.97%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B