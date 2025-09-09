Валюты / BX
BX: Blackstone Inc
183.68 USD 0.16 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BX за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 183.58, а максимальная — 185.13.
Следите за динамикой Blackstone Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
183.58 185.13
Годовой диапазон
115.66 200.96
- Предыдущее закрытие
- 183.84
- Open
- 184.40
- Bid
- 183.68
- Ask
- 183.98
- Low
- 183.58
- High
- 185.13
- Объем
- 6.769 K
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 9.96%
- 6-месячное изменение
- 31.20%
- Годовое изменение
- 19.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.