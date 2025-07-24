Dövizler / BWMX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BWMX: Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V
13.39 USD 0.10 (0.74%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BWMX fiyatı bugün -0.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.35 ve Yüksek fiyatı olarak 13.51 aralığında işlem gördü.
Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWMX haberleri
- Is The Beachbody Company (BODI) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
- Are Investors Undervaluing Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Right Now?
- Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Is Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
- Should Value Investors Buy Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Stock?
- Earnings call transcript: Betterware De Mexico beats Q2 2025 expectations
- Recent Price Trend in Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) is Your Friend, Here's Why
- Despite Fast-paced Momentum, Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Is Still a Bargain Stock
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) This Year?
- Are Investors Undervaluing Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Right Now?
- Zacks.com featured highlights include Marubeni, Materion, Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V, Euroseas and Shinhan Financial Group
- Bear of the Day: Funko (FNKO)
- Zacks.com featured highlights Marubeni, Materion, Betterware de Mexico, S.A.P.I., Euroseas and Shinhan Financial
- Buy These 5 Stocks With Rising Cash Flows to Scoop Up Big Gains
- Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Fast-paced Momentum Stock Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Is Still Trading at a Bargain
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) This Year?
- Alerus Financial Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Celcuity, SES AI, Abercrombie & Fitch And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Alerus Financial (NASDAQ:ALRS), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- Should Value Investors Buy Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Stock?
- Betterware de Mexico Q2: Still Undervalued Despite A Strengthening Outlook (NYSE:BWMX)
- Boston Beer Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Scholastic, Deckers Outdoor, Saia And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Aon (NYSE:AON), Bel Fuse (NASDAQ:BELFA)
- Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. (BWMX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BWMX)
- Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
Günlük aralık
13.35 13.51
Yıllık aralık
7.07 13.85
- Önceki kapanış
- 13.49
- Açılış
- 13.45
- Satış
- 13.39
- Alış
- 13.69
- Düşük
- 13.35
- Yüksek
- 13.51
- Hacim
- 29
- Günlük değişim
- -0.74%
- Aylık değişim
- 0.98%
- 6 aylık değişim
- 16.43%
- Yıllık değişim
- 5.35%
21 Eylül, Pazar