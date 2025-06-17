Валюты / BWMX
BWMX: Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V
13.55 USD 0.19 (1.42%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BWMX за сегодня изменился на 1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.22, а максимальная — 13.56.
Следите за динамикой Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
13.22 13.56
Годовой диапазон
7.07 13.85
- Предыдущее закрытие
- 13.36
- Open
- 13.46
- Bid
- 13.55
- Ask
- 13.85
- Low
- 13.22
- High
- 13.56
- Объем
- 58
- Дневное изменение
- 1.42%
- Месячное изменение
- 2.19%
- 6-месячное изменение
- 17.83%
- Годовое изменение
- 6.61%
