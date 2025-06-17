КотировкиРазделы
Валюты / BWMX
Назад в Рынок акций США

BWMX: Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V

13.55 USD 0.19 (1.42%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BWMX за сегодня изменился на 1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.22, а максимальная — 13.56.

Следите за динамикой Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BWMX

Дневной диапазон
13.22 13.56
Годовой диапазон
7.07 13.85
Предыдущее закрытие
13.36
Open
13.46
Bid
13.55
Ask
13.85
Low
13.22
High
13.56
Объем
58
Дневное изменение
1.42%
Месячное изменение
2.19%
6-месячное изменение
17.83%
Годовое изменение
6.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.