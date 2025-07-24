Währungen / BWMX
BWMX: Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V
13.40 USD 0.09 (0.67%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BWMX hat sich für heute um -0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.40 bis zu einem Hoch von 13.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
13.40 13.45
Jahresspanne
7.07 13.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.49
- Eröffnung
- 13.45
- Bid
- 13.40
- Ask
- 13.70
- Tief
- 13.40
- Hoch
- 13.45
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.67%
- Monatsänderung
- 1.06%
- 6-Monatsänderung
- 16.52%
- Jahresänderung
- 5.43%
