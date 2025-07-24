KurseKategorien
Währungen / BWMX
Zurück zum Aktien

BWMX: Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V

13.40 USD 0.09 (0.67%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BWMX hat sich für heute um -0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.40 bis zu einem Hoch von 13.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BWMX News

Tagesspanne
13.40 13.45
Jahresspanne
7.07 13.85
Vorheriger Schlusskurs
13.49
Eröffnung
13.45
Bid
13.40
Ask
13.70
Tief
13.40
Hoch
13.45
Volumen
2
Tagesänderung
-0.67%
Monatsänderung
1.06%
6-Monatsänderung
16.52%
Jahresänderung
5.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K