Moedas / BWMX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BWMX: Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V
13.45 USD 0.05 (0.37%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BWMX para hoje mudou para -0.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.43 e o mais alto foi 13.49.
Veja a dinâmica do par de moedas Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWMX Notícias
- Is The Beachbody Company (BODI) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
- Are Investors Undervaluing Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Right Now?
- Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Is Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
- Should Value Investors Buy Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Stock?
- Earnings call transcript: Betterware De Mexico beats Q2 2025 expectations
- Recent Price Trend in Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) is Your Friend, Here's Why
- Despite Fast-paced Momentum, Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Is Still a Bargain Stock
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) This Year?
- Are Investors Undervaluing Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Right Now?
- Zacks.com featured highlights include Marubeni, Materion, Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V, Euroseas and Shinhan Financial Group
- Bear of the Day: Funko (FNKO)
- Zacks.com featured highlights Marubeni, Materion, Betterware de Mexico, S.A.P.I., Euroseas and Shinhan Financial
- Buy These 5 Stocks With Rising Cash Flows to Scoop Up Big Gains
- Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Fast-paced Momentum Stock Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Is Still Trading at a Bargain
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) This Year?
- Alerus Financial Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Celcuity, SES AI, Abercrombie & Fitch And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Alerus Financial (NASDAQ:ALRS), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- Should Value Investors Buy Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Stock?
- Betterware de Mexico Q2: Still Undervalued Despite A Strengthening Outlook (NYSE:BWMX)
- Boston Beer Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Scholastic, Deckers Outdoor, Saia And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Aon (NYSE:AON), Bel Fuse (NASDAQ:BELFA)
- Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. (BWMX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BWMX)
- Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
Faixa diária
13.43 13.49
Faixa anual
7.07 13.85
- Fechamento anterior
- 13.50
- Open
- 13.48
- Bid
- 13.45
- Ask
- 13.75
- Low
- 13.43
- High
- 13.49
- Volume
- 12
- Mudança diária
- -0.37%
- Mudança mensal
- 1.43%
- Mudança de 6 meses
- 16.96%
- Mudança anual
- 5.82%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh