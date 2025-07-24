QuotazioniSezioni
BWMX: Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V

13.39 USD 0.10 (0.74%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BWMX ha avuto una variazione del -0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.35 e ad un massimo di 13.51.

Segui le dinamiche di Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
13.35 13.51
Intervallo Annuale
7.07 13.85
Chiusura Precedente
13.49
Apertura
13.45
Bid
13.39
Ask
13.69
Minimo
13.35
Massimo
13.51
Volume
29
Variazione giornaliera
-0.74%
Variazione Mensile
0.98%
Variazione Semestrale
16.43%
Variazione Annuale
5.35%
