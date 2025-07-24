Valute / BWMX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BWMX: Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V
13.39 USD 0.10 (0.74%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BWMX ha avuto una variazione del -0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.35 e ad un massimo di 13.51.
Segui le dinamiche di Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWMX News
- Is The Beachbody Company (BODI) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
- Are Investors Undervaluing Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Right Now?
- Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Is Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
- Should Value Investors Buy Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Stock?
- Earnings call transcript: Betterware De Mexico beats Q2 2025 expectations
- Recent Price Trend in Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) is Your Friend, Here's Why
- Despite Fast-paced Momentum, Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Is Still a Bargain Stock
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) This Year?
- Are Investors Undervaluing Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Right Now?
- Zacks.com featured highlights include Marubeni, Materion, Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V, Euroseas and Shinhan Financial Group
- Bear of the Day: Funko (FNKO)
- Zacks.com featured highlights Marubeni, Materion, Betterware de Mexico, S.A.P.I., Euroseas and Shinhan Financial
- Buy These 5 Stocks With Rising Cash Flows to Scoop Up Big Gains
- Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Fast-paced Momentum Stock Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Is Still Trading at a Bargain
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) This Year?
- Alerus Financial Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Celcuity, SES AI, Abercrombie & Fitch And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Alerus Financial (NASDAQ:ALRS), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- Should Value Investors Buy Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Stock?
- Betterware de Mexico Q2: Still Undervalued Despite A Strengthening Outlook (NYSE:BWMX)
- Boston Beer Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Scholastic, Deckers Outdoor, Saia And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Aon (NYSE:AON), Bel Fuse (NASDAQ:BELFA)
- Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. (BWMX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BWMX)
- Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
Intervallo Giornaliero
13.35 13.51
Intervallo Annuale
7.07 13.85
- Chiusura Precedente
- 13.49
- Apertura
- 13.45
- Bid
- 13.39
- Ask
- 13.69
- Minimo
- 13.35
- Massimo
- 13.51
- Volume
- 29
- Variazione giornaliera
- -0.74%
- Variazione Mensile
- 0.98%
- Variazione Semestrale
- 16.43%
- Variazione Annuale
- 5.35%
20 settembre, sabato