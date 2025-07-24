Divisas / BWMX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BWMX: Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V
13.50 USD 0.05 (0.37%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BWMX de hoy ha cambiado un -0.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.42, mientras que el máximo ha alcanzado 13.56.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWMX News
- Is The Beachbody Company (BODI) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
- Are Investors Undervaluing Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Right Now?
- Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Is Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
- Should Value Investors Buy Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Stock?
- Earnings call transcript: Betterware De Mexico beats Q2 2025 expectations
- Recent Price Trend in Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) is Your Friend, Here's Why
- Despite Fast-paced Momentum, Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Is Still a Bargain Stock
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) This Year?
- Are Investors Undervaluing Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Right Now?
- Zacks.com featured highlights include Marubeni, Materion, Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V, Euroseas and Shinhan Financial Group
- Bear of the Day: Funko (FNKO)
- Zacks.com featured highlights Marubeni, Materion, Betterware de Mexico, S.A.P.I., Euroseas and Shinhan Financial
- Buy These 5 Stocks With Rising Cash Flows to Scoop Up Big Gains
- Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Fast-paced Momentum Stock Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Is Still Trading at a Bargain
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) This Year?
- Alerus Financial Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Celcuity, SES AI, Abercrombie & Fitch And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Alerus Financial (NASDAQ:ALRS), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- Should Value Investors Buy Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Stock?
- Betterware de Mexico Q2: Still Undervalued Despite A Strengthening Outlook (NYSE:BWMX)
- Boston Beer Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Scholastic, Deckers Outdoor, Saia And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Aon (NYSE:AON), Bel Fuse (NASDAQ:BELFA)
- Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. (BWMX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BWMX)
- Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
Rango diario
13.42 13.56
Rango anual
7.07 13.85
- Cierres anteriores
- 13.55
- Open
- 13.49
- Bid
- 13.50
- Ask
- 13.80
- Low
- 13.42
- High
- 13.56
- Volumen
- 63
- Cambio diario
- -0.37%
- Cambio mensual
- 1.81%
- Cambio a 6 meses
- 17.39%
- Cambio anual
- 6.22%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B