통화 / BWMX
BWMX: Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V
13.39 USD 0.10 (0.74%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BWMX 환율이 오늘 -0.74%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.35이고 고가는 13.51이었습니다.
Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
13.35 13.51
년간 변동
7.07 13.85
- 이전 종가
- 13.49
- 시가
- 13.45
- Bid
- 13.39
- Ask
- 13.69
- 저가
- 13.35
- 고가
- 13.51
- 볼륨
- 29
- 일일 변동
- -0.74%
- 월 변동
- 0.98%
- 6개월 변동
- 16.43%
- 년간 변동율
- 5.35%
20 9월, 토요일