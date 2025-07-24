货币 / BWMX
BWMX: Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V
13.55 USD 0.19 (1.42%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BWMX汇率已更改1.42%。当日，交易品种以低点13.22和高点13.56进行交易。
关注Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWMX新闻
- Is The Beachbody Company (BODI) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
- Are Investors Undervaluing Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Right Now?
- Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Is Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
- Should Value Investors Buy Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Stock?
- Earnings call transcript: Betterware De Mexico beats Q2 2025 expectations
- Recent Price Trend in Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) is Your Friend, Here's Why
- Despite Fast-paced Momentum, Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Is Still a Bargain Stock
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) This Year?
- Are Investors Undervaluing Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Right Now?
- Zacks.com featured highlights include Marubeni, Materion, Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V, Euroseas and Shinhan Financial Group
- Bear of the Day: Funko (FNKO)
- Zacks.com featured highlights Marubeni, Materion, Betterware de Mexico, S.A.P.I., Euroseas and Shinhan Financial
- Buy These 5 Stocks With Rising Cash Flows to Scoop Up Big Gains
- Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Fast-paced Momentum Stock Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Is Still Trading at a Bargain
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) This Year?
- Alerus Financial Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Celcuity, SES AI, Abercrombie & Fitch And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Alerus Financial (NASDAQ:ALRS), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- Should Value Investors Buy Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Stock?
- Betterware de Mexico Q2: Still Undervalued Despite A Strengthening Outlook (NYSE:BWMX)
- Boston Beer Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Scholastic, Deckers Outdoor, Saia And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Aon (NYSE:AON), Bel Fuse (NASDAQ:BELFA)
- Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. (BWMX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BWMX)
- Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
日范围
13.22 13.56
年范围
7.07 13.85
- 前一天收盘价
- 13.36
- 开盘价
- 13.46
- 卖价
- 13.55
- 买价
- 13.85
- 最低价
- 13.22
- 最高价
- 13.56
- 交易量
- 58
- 日变化
- 1.42%
- 月变化
- 2.19%
- 6个月变化
- 17.83%
- 年变化
- 6.61%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值