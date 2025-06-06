FiyatlarBölümler
BSGM: BioSig Technologies Inc

6.10 USD 1.65 (37.08%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BSGM fiyatı bugün 37.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.36 ve Yüksek fiyatı olarak 6.12 aralığında işlem gördü.

BioSig Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
4.36 6.12
Yıllık aralık
0.40 14.11
Önceki kapanış
4.45
Açılış
4.36
Satış
6.10
Alış
6.40
Düşük
4.36
Yüksek
6.12
Hacim
4.272 K
Günlük değişim
37.08%
Aylık değişim
30.06%
6 aylık değişim
916.67%
Yıllık değişim
444.64%
