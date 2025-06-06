Moedas / BSGM
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BSGM: BioSig Technologies Inc
6.10 USD 1.65 (37.08%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BSGM para hoje mudou para 37.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.36 e o mais alto foi 6.12.
Veja a dinâmica do par de moedas BioSig Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BSGM Notícias
- Streamex and Simplify sign letter of intent for tokenized gold ETF plans
- Streamex signs letter of intent with Simplify for tokenized gold ETFs
- BioSig Technologies to change name to Streamex Corp, ticker to STEX
- Streamex and Monetary Metals partner on tokenized gold yield product
- BioSig Technologies shareholders approve share increase and board changes
- BioSig Technologies Stock: Now A Gold Tokenization Play (NASDAQ:BSGM)
- BioSig completes $15 million public offering to fund gold bullion purchases
- BioSig Technologies raises $15 million in public offering
- BioSig prices $15 million public offering of common stock
- BioSig announces public offering of common stock to fund gold purchases
- BioSig Technologies amends debenture agreement with Yorkville for up to $100 million
- Here's 1 New Billion-Dollar Reason to Buy Solana And Never Look Back
- BioSig Technologies and Streamex: Pioneering Real-World Asset Tokenization in the U.S. Market
- Streamex (BSGM) CEO Henry McPhie Highlights BSGM Merger and RWA Tokenization Strategy in Live TV Interview
- BioSig engages broker-dealer acquisition for gold token launch
- BSGM Engages CXG to Acquire FINRA/SEC-Registered Broker-Dealer to Expand Publicly Traded RWA Tokenization Operations
- Russell Starr joins Streamex as strategic advisor
- Chevron, JP Morgan lead market cap stock movers on Tuesday
- BioSig stock soars after securing up to $1.1B in growth financing
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- BioSig secures $1.1 bln financing to expand gold-backed blockchain; shares rally
- BioSig & Streamex Appoint Parcl Co-Founders Trevor Bacon and Kellan Grenier as Strategic Advisors
- BioSig appoints Parcl co-founders as strategic advisors
- Biosig shares soar on Ascendiant Capital target raise
Faixa diária
4.36 6.12
Faixa anual
0.40 14.11
- Fechamento anterior
- 4.45
- Open
- 4.36
- Bid
- 6.10
- Ask
- 6.40
- Low
- 4.36
- High
- 6.12
- Volume
- 4.272 K
- Mudança diária
- 37.08%
- Mudança mensal
- 30.06%
- Mudança de 6 meses
- 916.67%
- Mudança anual
- 444.64%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh