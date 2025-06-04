Валюты / BSGM
BSGM: BioSig Technologies Inc
6.10 USD 1.65 (37.08%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BSGM за сегодня изменился на 37.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.36, а максимальная — 6.12.
Следите за динамикой BioSig Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BSGM
- BioSig Technologies to change name to Streamex Corp, ticker to STEX
- Streamex and Monetary Metals partner on tokenized gold yield product
- BioSig Technologies shareholders approve share increase and board changes
- BioSig Technologies Stock: Now A Gold Tokenization Play (NASDAQ:BSGM)
- BioSig completes $15 million public offering to fund gold bullion purchases
- BioSig Technologies raises $15 million in public offering
- BioSig prices $15 million public offering of common stock
- BioSig announces public offering of common stock to fund gold purchases
- BioSig Technologies amends debenture agreement with Yorkville for up to $100 million
- Here's 1 New Billion-Dollar Reason to Buy Solana And Never Look Back
- BioSig Technologies and Streamex: Pioneering Real-World Asset Tokenization in the U.S. Market
- Streamex (BSGM) CEO Henry McPhie Highlights BSGM Merger and RWA Tokenization Strategy in Live TV Interview
- BioSig engages broker-dealer acquisition for gold token launch
- BSGM Engages CXG to Acquire FINRA/SEC-Registered Broker-Dealer to Expand Publicly Traded RWA Tokenization Operations
- Russell Starr joins Streamex as strategic advisor
- Chevron, JP Morgan lead market cap stock movers on Tuesday
- BioSig stock soars after securing up to $1.1B in growth financing
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- BioSig secures $1.1 bln financing to expand gold-backed blockchain; shares rally
- BioSig & Streamex Appoint Parcl Co-Founders Trevor Bacon and Kellan Grenier as Strategic Advisors
- BioSig appoints Parcl co-founders as strategic advisors
- Biosig shares soar on Ascendiant Capital target raise
- ascendiant capital raises biosig technologies stock price target
- BioSig & Streamex Appoint Co-Founder of the Osisko Group & Mining Visionary, Sean Roosen as Strategic Advisor
Дневной диапазон
4.36 6.12
Годовой диапазон
0.40 14.11
- Предыдущее закрытие
- 4.45
- Open
- 4.36
- Bid
- 6.10
- Ask
- 6.40
- Low
- 4.36
- High
- 6.12
- Объем
- 4.272 K
- Дневное изменение
- 37.08%
- Месячное изменение
- 30.06%
- 6-месячное изменение
- 916.67%
- Годовое изменение
- 444.64%
