시세섹션
통화 / BSGM
주식로 돌아가기

BSGM: BioSig Technologies Inc

6.10 USD 1.65 (37.08%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BSGM 환율이 오늘 37.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.36이고 고가는 6.12이었습니다.

BioSig Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BSGM News

일일 변동 비율
4.36 6.12
년간 변동
0.40 14.11
이전 종가
4.45
시가
4.36
Bid
6.10
Ask
6.40
저가
4.36
고가
6.12
볼륨
4.272 K
일일 변동
37.08%
월 변동
30.06%
6개월 변동
916.67%
년간 변동율
444.64%
20 9월, 토요일