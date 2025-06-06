통화 / BSGM
BSGM: BioSig Technologies Inc
6.10 USD 1.65 (37.08%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BSGM 환율이 오늘 37.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.36이고 고가는 6.12이었습니다.
BioSig Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BSGM News
- Streamex and Simplify sign letter of intent for tokenized gold ETF plans
- Streamex signs letter of intent with Simplify for tokenized gold ETFs
- BioSig Technologies to change name to Streamex Corp, ticker to STEX
- Streamex and Monetary Metals partner on tokenized gold yield product
- BioSig Technologies shareholders approve share increase and board changes
- BioSig Technologies Stock: Now A Gold Tokenization Play (NASDAQ:BSGM)
- BioSig completes $15 million public offering to fund gold bullion purchases
- BioSig Technologies raises $15 million in public offering
- BioSig prices $15 million public offering of common stock
- BioSig announces public offering of common stock to fund gold purchases
- BioSig Technologies amends debenture agreement with Yorkville for up to $100 million
- Here's 1 New Billion-Dollar Reason to Buy Solana And Never Look Back
- BioSig Technologies and Streamex: Pioneering Real-World Asset Tokenization in the U.S. Market
- Streamex (BSGM) CEO Henry McPhie Highlights BSGM Merger and RWA Tokenization Strategy in Live TV Interview
- BioSig engages broker-dealer acquisition for gold token launch
- BSGM Engages CXG to Acquire FINRA/SEC-Registered Broker-Dealer to Expand Publicly Traded RWA Tokenization Operations
- Russell Starr joins Streamex as strategic advisor
- Chevron, JP Morgan lead market cap stock movers on Tuesday
- BioSig stock soars after securing up to $1.1B in growth financing
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- BioSig secures $1.1 bln financing to expand gold-backed blockchain; shares rally
- BioSig & Streamex Appoint Parcl Co-Founders Trevor Bacon and Kellan Grenier as Strategic Advisors
- BioSig appoints Parcl co-founders as strategic advisors
- Biosig shares soar on Ascendiant Capital target raise
일일 변동 비율
4.36 6.12
년간 변동
0.40 14.11
- 이전 종가
- 4.45
- 시가
- 4.36
- Bid
- 6.10
- Ask
- 6.40
- 저가
- 4.36
- 고가
- 6.12
- 볼륨
- 4.272 K
- 일일 변동
- 37.08%
- 월 변동
- 30.06%
- 6개월 변동
- 916.67%
- 년간 변동율
- 444.64%
20 9월, 토요일